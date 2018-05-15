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Золото дешевеет на фиксации прибыли и росте рисковых настроений


Commodities / Рынки

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Цена золота утром снижается - трейдеры фиксируют прибыль, полученную от удорожания металла на прошлой неделе, а также переходят к более рисковым активам, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.14 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 6,6 доллара, или на 0,49%, до 1311,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,84% - до 16,5 доллара за унцию.

"Золото находится в режиме консолидации после удорожания на прошлой неделе", - считает аналитик Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чье мнение приводит агентство Market Watch.

Кроме того, по мнению эксперта, давление на котировки золота оказывает высокий спрос на рисковые активы. "На Уолл-стрит в последнее время преобладают рисковые настроения, что может объяснить неспособность золота расти, даже несмотря на слабый доллар", - отметил Разакзада.

Давление на цену золота продолжают оказывать и ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) США уже на следующем, июньском заседании повысит ключевую процентную ставку. По данным CME Group, подъема ставки на следующей встрече регулятора ожидает 95% аналитиков. Сейчас процентная ставка по кредитам ФРС находится на уровне 1,5-1,75% годовых. Золото, как менее доходный актив, как правило, теряет в стоимости, когда ФРС повышает ставку.

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