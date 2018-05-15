События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 мая

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:10 AUD Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля 4:30 AUD Австралия - Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике 4:40 AUD Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля 5:00 CNY Китай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель) 7,50% 7% (факт) 5:00 CNY Китай - Объём промышленного производства (г/г) (апрель) 6% 7% (факт) 7:30 JPY Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0% -0,3% (факт) 9:00 EUR Германия - ВВП (кв/кв) (1кв2018) 0,60% 0,3% (факт) 9:00 EUR Германия - ВВП (г/г) (1кв2018) 2,30% 1,6% (факт) 9:45 EUR Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,10% 0,2% (факт) 9:45 EUR Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель) 0,10% 0,2% (факт) 9:45 EUR Франция - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018) 0,40% 0,3% (факт) 11:30 GBP Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (март) 2,80% 2,70% 11:30 GBP Великобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель) 11,6 тыс 13,3 тыс 11:30 GBP Великобритания - Изменение занятости (м/м) (март) 55 тыс 129 тыс 11:30 GBP Великобритания - Уровень безработицы (март) 4,20% 4,20% 12:00 GBP Великобритания - Слушания отчета по инфляции 12:00 EUR Германия - Индекс текущих экономических условий ZEW (май) 87,9 85,8 12:00 EUR Германия - Индекс экономических настроений ZEW (май) -8,2 -8 12:00 EUR Еврозона - ВВП (кв/кв) (1кв2018) 0,40% 0,40% 12:00 EUR Еврозона - ВВП (г/г) (1кв2018) 2,50% 2,50% 12:00 EUR Еврозона - Объём промышленного производства (м/м) (март) -0,80% 0,60% 12:00 EUR Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW 1,9 2 предв. EUR Еврозона - Заседание Еврогруппы 15:00 USD США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа) 15:30 USD США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) 0,20% 0,50% 15:30 USD США - Индекс производственной активности NY Empire State (май) 15,8 15,1 15:30 USD США - Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 0,60% 0,40% 17:00 USD США - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март) 0,60% 0,20% 20:00 USD США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско) 23:00 USD США - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март) 49 млрд долл 52 млрд долл 23:30 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,85 млн барр

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