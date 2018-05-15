События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 мая

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:10
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|4:30
|AUD
|Австралия - Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:40
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|5:00
|CNY
|Китай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель)
|7,50%
|7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай - Объём промышленного производства (г/г) (апрель)
|6%
|7% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0%
|-0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия - ВВП (кв/кв) (1кв2018)
|0,60%
|0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия - ВВП (г/г) (1кв2018)
|2,30%
|1,6% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,10%
|0,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель)
|0,10%
|0,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018)
|0,40%
|0,3% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (март)
|2,80%
|2,70%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель)
|11,6 тыс
|13,3 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания - Изменение занятости (м/м) (март)
|55 тыс
|129 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания - Уровень безработицы (март)
|4,20%
|4,20%
|12:00
|GBP
|Великобритания - Слушания отчета по инфляции
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс текущих экономических условий ZEW (май)
|87,9
|85,8
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс экономических настроений ZEW (май)
|-8,2
|-8
|12:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (кв/кв) (1кв2018)
|0,40%
|0,40%
|12:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (г/г) (1кв2018)
|2,50%
|2,50%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-0,80%
|0,60%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW
|1,9
|2
|предв.
|EUR
|Еврозона - Заседание Еврогруппы
|15:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|15:30
|USD
|США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|0,20%
|0,50%
|15:30
|USD
|США - Индекс производственной активности NY Empire State (май)
|15,8
|15,1
|15:30
|USD
|США - Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|0,60%
|0,40%
|17:00
|USD
|США - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март)
|0,60%
|0,20%
|20:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
|23:00
|USD
|США - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март)
|49 млрд долл
|52 млрд долл
|23:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,85 млн барр
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Ростелеком - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|18:00 мск (16:00 GMT, 11:00 NY)
|RUB
|Ростелеком - телеконференция менеджмента
|RUB
|ТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Акрон - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|RUB
|ОГК-2 - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
|RUB
|Трансконтейнер - ГОСА (реестр закрыт 23.04.2018, реестр для выплаты -28.05.2018)
|251,84 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 95,76 (1П2016) + 46,81 (фин) - див-д 2016
|293,04 (рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Газпром нефть - закрытие реестра акционеров к ГОСА (09.06.2018, реестр для выплаты - 26.06.2018)
|10,68 - див-д 2016
|10 (9м2017) + 5 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|МРСК Юга - закрытие реестра для ВОСА (09.06.2018, див-ды 2017)
|0 - див-д 2016
|RUB
|МОЭК - закрытие реестра для ВОСА (08.06.2018, див-ды 2017)
|0 - див-д 2016
|RUB
|Рязанская энергетическая сбытовая компания /РЭСК/ - закрытие реестра акционеров к ГОСА (09.06.2018, реестр для выплаты - 22.06.2018)
|0,146965124 - див-д 2016
|10 (9м2017) + 5 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Московская биржа - закрытие реестра для выплаты див-дов (ВОСА - 26.04.2018, фин. див-ды 2017)
|7,68 - див-д 2016
|2,49 (1П2017) + 5,47 (фин) - див-д 2017
|RUB
|Таттелеком - закрытие реестра для выплаты див-дов (ВОСА - 27.04.2018)
|0,0091 - див-д 2016
|0,019222 - див-д 2017
|RUB
|Кокс - ВОСА (одобрение крупных сделок с заинтересованностью)