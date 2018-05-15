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События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 мая


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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:10 AUDАвстралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля  
4:30 AUDАвстралия - Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
4:40 AUDАвстралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля  
5:00 CNYКитай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель)7,50%7% (факт)
5:00 CNYКитай - Объём промышленного производства (г/г) (апрель)6%7% (факт)
7:30 JPYЯпония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)0% -0,3% (факт)
9:00 EURГермания - ВВП (кв/кв) (1кв2018)0,60%0,3% (факт)
9:00 EURГермания - ВВП (г/г) (1кв2018)2,30%1,6% (факт)
9:45 EURФранция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)0,10%0,2% (факт)
9:45 EURФранция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель)0,10%0,2% (факт)
9:45 EURФранция - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018)0,40%0,3% (факт)
11:30 GBPВеликобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (март)2,80%2,70%
11:30 GBPВеликобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель)11,6 тыс13,3 тыс
11:30 GBPВеликобритания - Изменение занятости (м/м) (март)55 тыс129 тыс
11:30 GBPВеликобритания - Уровень безработицы (март)4,20%4,20%
12:00 GBPВеликобритания - Слушания отчета по инфляции
12:00 EURГермания - Индекс текущих экономических условий ZEW (май)87,985,8
12:00 EURГермания - Индекс экономических настроений ZEW (май)-8,2-8
12:00 EURЕврозона - ВВП (кв/кв) (1кв2018)0,40%0,40%
12:00 EURЕврозона - ВВП (г/г) (1кв2018)2,50%2,50%
12:00 EURЕврозона - Объём промышленного производства (м/м) (март)-0,80%0,60%
12:00 EURЕврозона - Индекс экономических настроений от ZEW1,92
предв. EURЕврозона - Заседание Еврогруппы
15:00 USDСША - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
15:30 USDСША - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)0,20%0,50%
15:30 USDСША - Индекс производственной активности NY Empire State (май)15,815,1
15:30 USDСША - Объём розничных продаж (м/м) (апрель)0,60%0,40%
17:00 USDСША - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март)0,60%0,20%
20:00 USDСША - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско)
23:00 USDСША - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март)49 млрд долл52 млрд долл
23:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,85 млн барр

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
  RUBРостелеком - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
18:00 мск (16:00 GMT, 11:00 NY) RUBРостелеком - телеконференция менеджмента
  RUBТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
  RUBАкрон - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
  RUBОГК-2 - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018
  RUBТрансконтейнер - ГОСА (реестр закрыт 23.04.2018, реестр для выплаты -28.05.2018)251,84 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 95,76 (1П2016) + 46,81 (фин) - див-д 2016293,04 (рекоменд. СД) - див-д 2017
  RUBГазпром нефть - закрытие реестра акционеров к ГОСА (09.06.2018, реестр для выплаты - 26.06.2018)10,68 - див-д 201610 (9м2017) + 5 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
  RUBМРСК Юга - закрытие реестра для ВОСА (09.06.2018, див-ды 2017)0 - див-д 2016
  RUBМОЭК - закрытие реестра для ВОСА (08.06.2018, див-ды 2017)0 - див-д 2016
  RUBРязанская энергетическая сбытовая компания /РЭСК/ - закрытие реестра акционеров к ГОСА (09.06.2018, реестр для выплаты - 22.06.2018)0,146965124 - див-д 201610 (9м2017) + 5 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
  RUBМосковская биржа - закрытие реестра для выплаты див-дов (ВОСА - 26.04.2018, фин. див-ды 2017)7,68 - див-д 20162,49 (1П2017) + 5,47 (фин) - див-д 2017
  RUBТаттелеком - закрытие реестра для выплаты див-дов (ВОСА - 27.04.2018)0,0091 - див-д 20160,019222 - див-д 2017
  RUBКокс - ВОСА (одобрение крупных сделок с заинтересованностью)

 

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