Доллар растет к мировым валютам на ослаблении торговых трений Китая и США

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Доллар во вторник утром торгуется в плюсе к евро и иене на фоне ослабления напряжения между Китаем и США вокруг ситуации с компанией ZTE, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1925 доллара за евро с 1,1927 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене увеличивался до 109,93 иены за доллар со 109,66 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18% - до 92,76 пункта.

Как передает агентство Рейтер, ситуация с китайским производителем сотовых телефонов ZTE сигнализирует об ослаблении торговых трений США и Китая. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник растет на 1 базисный пункт после роста на 2 пункта днем ранее.

В апреле власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. ZTE, в свою очередь, заявила о сворачивании значительной части своего бизнеса.

В понедельник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE и что ситуация с компанией является частью общих договоренностей с Китаем в сфере торговли. Китай высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что выгоднее сохранять длинные позиции по доллару, так как разница в процентных ставках мировых регуляторов все еще играет в пользу американской валюты. Глава отдела торговли в АТР Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes) выставляет позитивный прогноз по доллару, по крайней мере до тех пор, пока не появится новая волна позитивных экономических данных "не из США" или пока ЕЦБ "явно" не начнет реализовывать жесткую монетарную политику, а не просто оставаться "ориентировочно ястребиным".