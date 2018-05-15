Биржи АТР закрылись разнонаправленно после выхода неоднозначной статистики по Китаю

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой индексов после публикации неоднозначной статистики КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,57% - до 3192,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1839,88 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,23% - до 31152,03 пункта, корейский KOSPI - на 0,71%, до 2458,54 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,21%, до 22818,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61% и составил 6097,8 пункта.

В центре внимания инвесторов во вторник оказалась новая порция макроэкономической статистики, показатели которой были неоднозначными. Так, по данным государственного статистического бюро КНР, годовой рост розничных продаж в стране в апреле замедлился до 9,4% с 10,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста в отчетном месяце на 10%.

При этом объем промышленного производства в Китае в апреле вырос на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось лучше прогноза экспертов в 6,4%. Показатель оказался на процентный пункт выше, чем в марте, когда промышленное производство выросло на 6%.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости вокруг китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Так, президент США Дональд Трамп написал в понедельник в Twitter, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE. Китай высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.

"Похоже, Китай готовится к снятию пошлин на сельскохозяйственную продукцию в обмен на смягчение ограничений для ZTE. Это объясняет, почему президент Трамп сказал, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином по этой компании", - приводит агентство Франс Пресс мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).