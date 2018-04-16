Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дешевеют

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.45 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,68% - до 6,4 доллара, "Лукойла" LKOH - росла на 0,07%, до 70,65 доллара, "Новатэка" NVTK - уменьшалась на 0,8%, до 130,65 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP теряли в цене 0,85%, достигая 4,77 доллара, "Газпром нефти" - дорожали на 0,19%, до 26,3 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ опускалась на 1,9% - до 1,8 доллара, Сбербанка SBER - на 0,82%, до 15,51 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,23% - до 21,7 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,3% - до 17,25 доллара, бумаги "Северстали" CHMF - на 1,21% - до 15,92 доллара, НЛМК - на 1,12%, до 26,08 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 1,87% - до 20,15 доллара, "Ленты" - на 0,35%, до 5,72 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опускалась на 0,08% - до 3,52 доллара.