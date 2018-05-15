Биржи Европы изменяются разнонаправленно после внутренних статданных

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику после публикации ряда неоднозначных внутренних статданных и данных корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14%, до 7721,89 пункта, французский CAC 40 - на 0,08%, до 5544,85 пункта, немецкий DAX - снижался на 0,17%, до 12955,42 пункта.

Во вторник в центре внимания участников торгов в Европе находится новая порция внутренней статистики. Так, до открытия торгов стало известно, что ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в первом квартале 2018 года вырос на 1,6% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста ВВП на 1,8%.

Кроме того, безработица в Великобритании в январе-марте ожидаемо сохранилась на уровне 4,2%, при этом средняя реальная недельная заработная плата в стране без учета бонусов в годовом выражении выросла на 2,9% после роста на 2,8% в предыдущий отчетный период. "Ускорение роста зарплат без учета бонусов может укрепить инвесторов в мыслях о перспективе повышения базовой ставки Банком Англии в текущем году", - приводит агентство MarketWatch мнение старшего рыночного аналитика JFD Brokers Хараламбоса Писсуроса (Charalambos Pissouros).

Разочарование участникам торгов принесли данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) о том, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае сохранился на уровне апреля в минус 8,2 пункта при том, что ожидался рост показателя до минус 8 пунктов. В то же время рост ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в первом квартале 2018 года составил 0,4% в квартальном выражении и 2,5% - в годовом, что полностью совпало с прогнозами.

В ходе торгов европейские инвесторы также отыгрывают данные ряда компаний региона в рамках сезона корпоративной отчетности. Так, во вторник свои финансовые результаты за минувший квартал сообщили банки Raiffeisen Bank International, Credit Agricole и Commerzbank, страховая компания Allianz, британский оператор сотовой связи Vodafone, немецкая энергетическая компания RWE AG, британская бюджетная авиакомпания EasyJet, ритейлер Metro AG и производитель стали в Германии ThyssenKrupp. Показатели данных компаний оказывают определенное влияние на динамику стоимости их акций.