Рынок акций РФ снижается в рамках коррекции и на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам в рамках коррекции и на фоне ослабления рубля к основным инвалютам.

Индекс Мосбиржи к 16.28 мск снижался на 0,74% - до 2340,2 пункта, индекс РТС - на 1,3%, до 1178,47 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 68 копеек - до 62,53 рубля, курс евро - на 26 копеек, до 74,04 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,14% - до 78, 34 доллара за баррель (в ходе торгов поднимался до 79,45 доллара за баррель).

"Сегодня локальный рынок акций перешел в состояние коррекционного отката после недавнего устойчивого повышения. Он мог бы просесть и намного сильнее, если бы не явная поддержка со стороны фьючерсов на "черное золото". Между тем, июльские контракты на нефть сорта Brent сумели превысить ближайшую "круглую" отметку 79 долларов за баррель", - комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции банка "Санкт-Петербург" (2,62%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(2,41%), акции ИСКЧ (2,14%), "Аэрофлота" AFLT(1,95%), "Мегафона" MFON(1,45%), а также бумаги "Ростелекома" RTKM(обыкновенные акции поднялись на 1,13%, префы – на 0,94%), акции Кузбасской топливной компании (1,11%) и акции "Энел Россия" (1,02%).

Среди лидеров падения – акции Московской биржи (-3,21%), "Полюса" (-2,75%), ГДР En+ (-2,23%), бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции снизились на 2,17%, префы – на 1,63%), акции ММК (-2,09%), а также акции ВТБ (-1,96%), НЛМК (-1,89%) и акции "Роснефти" ROSN(-1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В настоящее время индекс Мосбиржи продолжает удерживаться вблизи своего утреннего минимума, отмечает Манжос. Публикация апрельской статистики по изменению объемов розничных продаж в США не преподнесла неприятных сюрпризов. Как и ожидалось, они увеличились на 0,3%, поэтому аналитик ожидает продолжения текущей консолидации индекса Мосбиржи около отметки 2340 пунктов. Скорее всего, он закроется с умеренным понижением не более 1% по итогам дня, считает эксперт. Этому способствуют сохраняющиеся позитивные настроения на нефтяном рынке, добавляет он.

До конца торговой сессии индекс Московской биржи постарается оттолкнуться от поддержки расположенной на уровне 2335 пунктов, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"На текущей неделе в фокусе инвесторов снова будут геополитические вопросы, а именно продолжающиеся торговые переговоры между США и Китаем. Инвесторы также будут следить, как разворачивается ситуация вокруг ядерного соглашения с Ираном", - комментирует руководитель отдела управления акциями, управляющий директор компании "Сбербанк Управление Активами" Евгений Линчик.

Портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Антон Кравченко считает в текущей ситуации интересными вложения в российские акции на фоне высоких цен на нефть, дешевого рубля и стабильной макроэкономики.