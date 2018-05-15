Золото упало ниже $1300 впервые с декабря

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на золото во вторник в Нью-Йорке резко снизились в цене, опустившись до 7-месячного минимума после публикации отчетов о розничных продажах и обрабатывающей промышленности США. Однако еще ранее золото испытывало давление со стороны увеличения доходности 10-летних казначейских облигаций США, сообщает Dow Jones.

Июньские фьючерсы на золото торговались с понижением на 1,8%, или на 23,80 доллара, по 1294,60 доллара за унцию. Если котировки завершат торговый день на этой отметке, он станет самым низким уровнем закрытия для наиболее активно торгующихся фьючерсов с 27 декабря, когда торги завершились на 1291,40 доллара, согласно FactSet.

В ходе снижения золото также упало, впервые с конца декабря, ниже 200-дневной скользящей средней, располагающейся на 1307,80 доллара.

Ключевую роль в снижении востребованности золота сыграл рост доходности 10-летних казначейских бумаг, снова превысившей психологически важную отметку 3%.

Повышение доходности казначейских облигаций может ослаблять спрос на золото, которое не приносит процентного дохода. Снижение цен на золото также произошло на фоне падения фьючерсов на индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500, что может указывать на открытие регулярной сессии в Нью-Йорке падением основных индексов.

Согласно данным, вышедшим ранее во вторник, розничные продажи в США в апреле выросли второй месяц подряд, что может указывать на ускорение экономики после вялой динамики в начале этого года.

Между тем производственный индекс, рассчитываемый ФРС-Нью-Йорк, в мае вырос, также указывая на улучшение экономической ситуации. Хотя признаков перегрева пока нет, инвесторы, вероятно, будут больше допускать ускорение темпов повышения процентной ставки ФРС.