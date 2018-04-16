"Газпром" в I квартале увеличил продажи газа на СПбМТСБ на 16,8%

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP увеличил продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в I квартале 2018 года на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4,3 миллиарда кубометров, следует из отчета компании по РСБУ за первый квартал 2018 года.

"Газпром" увеличил продажи газа в ходе торгов с периодом поставки на месяц на СПбМТСБ на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3,5 миллиарда кубометров. Продажи газа в ходе торгов с периодом поставки на сутки снизились на 9,6% - до 0,805 миллиарда кубометров.

В 2017 году "Газпром" реализовал на бирже 17,5 миллиарда кубометров. Общий объем торгов газом на СПбМТСБ в 2017 году составил 20,3 миллиарда кубометров.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, организуя торги реальным товаром и срочными контрактами. На основе сделок, заключенных в ходе торгов, СПбМТСБ ежедневно рассчитывает и публикует значения индексов нефтепродуктов. В состав учредителей биржи, в частности, входят "Транснефтепродукт", "Транснефть", "Роснефть" ROSN, "Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз" SNGS.