Путин упразднил Федеральное агентство научных организаций - указ

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство научных организаций, говорится в указе "О структуре органов исполнительной власти", который приводит пресс-служба Кремля.

"Упразднить ... Федеральное агентство научных организаций, передав его функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере деятельности, а также функции по управлению имуществом Министерству высшего образования и науки Российской Федерации", - говорится в документе.