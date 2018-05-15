МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин передал Минпромторгу руководство торговыми представительствами РФ и управление их недвижимостью, следует из опубликованного во вторник указа главы государства "О структуре органов исполнительной власти".

"Передать министерству промышленности и торговли РФ функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств РФ в иностранных государствах, а также функции полномочного представителя РФ в отношении расположенного за пределами РФ и закрепленного за министерством экономического развития РФ на праве оперативного управления федерального недвижимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования торговых представительств РФ", — говорится в документе.