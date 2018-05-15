ВТО вынесла окончательное решение о незаконном субсидировании ЕС концерна Airbus

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) во вторник вынесла окончательное решение о признании незаконным субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus государствами ЕС из-за ущемления интересов американского концерна Boeing, следует из материалов ВТО.

ВТО заявила, что Евросоюз проигнорировал требования организации и не прекратил поддержку производства компанией Airbus крупнейшего авиалайнера в мире A380 и нового дальнемагистрального самолета A350, что наносит ущерб Boeing.

Теперь ВТО должна определить максимально допустимый размер пошлин, которые США могут ввести с целью компенсировать нанесенный стране и Boeing ущерб.

ВТО начала рассмотрение этого дела в 2004 году, говорится в сообщении Еврокомиссии. США оспаривали поддержку, предоставляемую Airbus для развития компании и производства крупных гражданских самолетов, со стороны Франции, Германии, Испании и Великобритании.

В 2011 году ВТО приняла решение по этому делу, но США считали, что ЕС, Франция, Германия, Испания и Великобритания не предприняли достаточных шагов, чтобы отменить субсидии Airbus, или устранить экономические последствия этих субсидий для Boeing. Поэтому США подали жалобу против ЕС. Сегодняшнее решение завершает этот процесс, поскольку Апелляционный орган является высшей судебной инстанцией ВТО, сообщает ЕК.

"Сегодняшнее окончательное решение содержит четкий посыл: игнорирование правил и незаконные субсидии недопустимы. Коммерческий успех товаров и услуг должен определяться их преимуществами, а не действиями, нарушающими рыночные механизмы", - приводятся в релизе Boeing слова главы компании Денниса Мюленбурга (Dennis Muilenburg).