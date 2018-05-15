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МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин передал Минпромторгу руководство торговыми представительствами РФ и управление их недвижимостью, следует из опубликованного во вторник указа главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

"Передать министерству промышленности и торговли РФ функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств РФ в иностранных государствах, а также функции полномочного представителя РФ в отношении расположенного за пределами РФ и закрепленного за министерством экономического развития РФ на праве оперативного управления федерального недвижимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования торговых представительств РФ", — говорится в документе.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, передача торговых представительств Минпромторгу позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта за границей, то есть теми задачами, которыми и так в настоящий момент занимается министерство промышленности. Он отметил, что это будет неплохое соединение возможностей торговых представительств внутри страны и представительств по вопросам торговли за границей.