FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Путин передал Минпромторгу руководство торговыми представительствами РФ


Рынки

Добавлены подробности (третий абзац).

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин передал Минпромторгу руководство торговыми представительствами РФ и управление их недвижимостью, следует из опубликованного во вторник указа главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

"Передать министерству промышленности и торговли РФ функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств РФ в иностранных государствах, а также функции полномочного представителя РФ в отношении расположенного за пределами РФ и закрепленного за министерством экономического развития РФ на праве оперативного управления федерального недвижимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования торговых представительств РФ", — говорится в документе.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, передача торговых представительств Минпромторгу позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта за границей, то есть теми задачами, которыми и так в настоящий момент занимается министерство промышленности. Он отметил, что это будет неплохое соединение возможностей торговых представительств внутри страны и представительств по вопросам торговли за границей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ