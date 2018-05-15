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Вице-премьер по АПК не будет иметь министерский портфель, следует из указа президента РФ


Рынки

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Вице-премьер по вопросам АПК не будет совмещать должность министра по сельскому хозяйству, следует из указа президента РФ "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

Согласно указу, у премьер-министра будет десять заместителей вместо девяти. Дмитрий Медведев на прошлой неделе озвучил планы по своим замам, согласно которым, Алексей Гордеев станет вице-премьером, отвечающим за сельское хозяйство. Позднее источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Гордеев может занять в обновленном кабмине одновременно должность министра и вице-премьера.

Такой высокий пост для него был бы не внове - Гордеев ранее уже занимал пост вице-премьера, совмещая его с министерским портфелем.

Однако в опубликованном указе подобная "совмещенная" должность прописана только в отношении первого вице-премьера - министра финансов, соответствующие изменения вносятся в необходимые нормативные документы. Как ожидается, эту должность займет Антон Силуанов. Официальные предложения премьер-министра по персоналиям будут представлены президенту в пятницу.

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