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МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин создал должность первого вице-премьера — министра финансов РФ, следует из опубликованного во вторник указа главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти".

"Внести в сводный перечень государственных должностей РФ, утвержденный указом президента РФ от 11 января 1995 года №32 "О государственных должностях Российской Федерации" ... следующие изменения: дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: "Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации", — говорится в документе.

В начале мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил исполняющего обязанности министра финансов Антона Силуанова на пост первого вице-премьера по вопросам макроэкономики и финансов. Ранее эту должность занимал Игорь Шувалов.

Источник РИА Новости в кабинете министров тогда сообщал, что Силуанов в новом правительстве будет курировать весь экономический блок, сохранив должность министра финансов. Подобная схема ранее уже применялась к посту главы Минфина - его в 2000-х годах занимал Алексей Кудрин одновременно с должностью вице-премьера.