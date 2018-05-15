Путин переименовал Минкомсвязь в министерство цифрового развития

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МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин переименовал министерство связи и массовых коммуникаций в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, следует из указа главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти", опубликованного во вторник.

"Переименовать министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — говорится в документе.

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко позже заявил РИА Новости, что преобразование министерства связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) в министерство цифрового развития позитивно с точки зрения актуализации темы цифровой экономики в РФ, однако многое будет зависеть от функционала нового министерства и объемов госфинансирования. По его словам, вопрос не в переименовании, а в том, какие полномочия министерство получит в результате.