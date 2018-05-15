FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Путин переименовал Минкомсвязь в министерство цифрового развития


Рынки

Добавлен третий абзац.

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин переименовал министерство связи и массовых коммуникаций в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, следует из указа главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти", опубликованного во вторник.

"Переименовать министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — говорится в документе.

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко позже заявил РИА Новости, что преобразование министерства связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) в министерство цифрового развития позитивно с точки зрения актуализации темы цифровой экономики в РФ, однако многое будет зависеть от функционала нового министерства и объемов госфинансирования. По его словам, вопрос не в переименовании, а в том, какие полномочия министерство получит в результате.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ