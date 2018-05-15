Группа ВТБ в I квартале сократила вознаграждение правлению в 7 раз, до 145,9 млн руб

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Группа ВТБ сократила расходы на выплаты вознаграждений членам правления объединенного универсального банка ВТБ в 7 раз, до 145,9 миллиона рублей, сообщила пресс-служба банка.

Если в первом квартале прошлого года группа заплатила членам правлений ВТБ и "ВТБ 24" свыше 1 миллиарда рублей, то в этом году – 145,9 миллиона рублей, следует из сообщения.

В сумму вознаграждения, в том числе, входят заработная плата и премии.

В первом квартале прошлого года банк ВТБ увеличил вознаграждение правлению в 1,3 раза, до 116,2 миллиона рублей. "ВТБ 24" в первом квартале 2017 года увеличил вознаграждение правлению в 12,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 900 миллионов рублей.

ВТБ в январе сообщил о завершении присоединения "ВТБ 24". Как отмечалось, с 1 января 2018 года все офисы и онлайн-системы банка работают в рамках единого бренда.