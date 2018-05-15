Депутат Гутенев считает правильным шагом передачу Минпромторгу торгпредств РФ

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Передача руководства торговыми представительствами РФ за рубежом от Минэкономразвития Минпромторгу - это правильный шаг, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Это правильный шаг, я его приветствую. Понимаю, что для Минпромторга это очередной вызов, но также надеюсь, что Денис Валентинович Мантуров, поскольку он в последние годы стал чрезвычайно эффективным, сможет этот вызов осилить", - сказал РИА Новости депутат.

По его словам, торгпредства, в частности, должны продвигать экспорт отечественной продукции. Гутенев напомнил, что президент РФ поставил задачу по диверсификации ОПК. В связи с этим возникает вопрос по продвижению на внешних рынках целого ряда российских товаров.

"Думаю, что торгпредства должны очень активно работать, а это, к сожалению, было далеко не всегда, с российско-зарубежными деловыми советами при ТПП. Ряд этих советов чрезвычайно эффективны, и учитывая традиционно тесные отношения между Минпромторгом и Торгово-промышленной палатой, мне кажется, что здесь возникнет очень хорошая синергия", - предположил первый зампред думского комитета.

Он отметил, что ранее неоднократно говорил на различных площадках, в том числе и главе Минпромторга, о необходимости передачи торгпредств в ведение этого министерства. "Но он, понимая, что это достаточно сложная задача - реанимировать полноценное продвижение отечественных товаров за рубежом, говорил, что, может, это и логично, но это довольно тяжелый труд. Я с ним, конечно, согласен, поскольку задача торгпредств, на мой взгляд, - это оказывать всемерную помощь по продвижению нашей экспортной продукции за рубежом", - продолжил Гутенев.

При этом он указал, насколько эффективно работают подобные структуры, например, в Германии и Швейцарии. "При швейцарском посольстве работает бизнес-хаб, который занимается продвижением национальных товаров, привлечением инвестиций на свою территорию и селекцией молодых ученых и бизнес-дарований, привлекая их в свою страну в рамках Суворовской премии", - напомнил парламентарий.