Передача Минпромторгу торгпредств РФ повысит их эффективность – депутат Госдумы

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Передача Минпромторгу функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств РФ за рубежом – это правильный шаг, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Согласно опубликованному указу президента РФ, руководство торговыми представительствами и управление их недвижимостью переданы министерству промышленности и торговли от Минэкономразвития.

"Это правильный шаг, я его приветствую, понимаю, что для Минпромторга это очередной вызов, но также надеюсь, что Денис Валентинович Мантуров, поскольку он в последние годы стал чрезвычайно эффективным, сможет этот вызов осилить", - сказал РИА Новости депутат.

Поскольку президент поставил задачу и по диверсификации ОПК, то возникает вопрос по целому ряду продуктовой линейки, которой необходимы внешние рынки, и, соответственно, экспорт отечественной продукции необходимо реализовывать с помощью торгпредств, отметил Гутенев.

"Думаю, что торгпредства должны очень активно работать, а это, к сожалению, было далеко не всегда с российско-зарубежными деловыми советами при ТПП. Ряд этих советов чрезвычайно эффективны, и, учитывая традиционно тесные отношения между Минпромторгом и Торгово-промышленной палатой, мне кажется, что здесь возникнет очень хорошая синергия", - предположил первый зампред думского комитета.

Он сообщил, что ранее говорил неоднократно на различных площадках, в том числе и главе Минпромторга, о необходимости передачи торгпредств в ведение этого министерства. "Но он, понимая, что это достаточно сложная задача - реанимировать полноценное продвижение отечественных товаров за рубежом, говорил, что, может, это и логично, но это довольно тяжелый труд. Я с ним, конечно, согласен, поскольку задача торгпредств, на мой взгляд, это оказывать всемирную помощь по продвижению нашей экспортной продукции за рубежом", - продолжил Гутенев.

Он обратил внимание, что на примере ряда европейских стран, стран Юго-Восточной Азии видно, насколько эффективно работают, например, структуры Германии и Швейцарии. "При швейцарском посольстве работает бизнес-хаб, который занимается продвижением национальных товаров, привлечением инвестиций на свою территорию и селекцией молодых ученых и бизнес-дарований, привлекая их в свою страну в рамках Суворовской премии", - напомнил парламентарий.