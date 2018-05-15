Передача торгпредств РФ Минпромторгу выгодна экспортерам, считают в ТПП

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Передача торговых представительств РФ в ведение Минпромторга будет выгодна российским экспортерам, т.к. функционал министерства позволит более эффективно продвигать российскую продукцию за рубежом, заявил РИА Новости председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр.

Ранее во вторник был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "О структуре федеральных органов исполнительной власти", согласно которому руководство торговыми представительствами РФ передается Минпромторгу.

"Мы в Минэке это обсуждали на протяжении почти двух месяцев - низкую эффективность торгпредств как таковых и того функционала, который они оказывают по поддержке российского бизнеса за рубежом", - сказал Скляр.

Он отметил, что структура РЭЦ зарекомендовала себя очень хорошо, поскольку точечно и эффективно продвигает экспортеров за рубежом. "Я считаю, что передача торгпредств в Минпромторг будет только на руку нам как экспортерам… По тому функционалу, который есть на сегодняшний день, от Минпромторга они более функциональны и более продуктивно и целенаправленно двигают экспортеров", - уверен Скляр.

При этом он отметил, что министерству предстоит согласовать с Минсельхозом ряд вопросов по экспорту сельхозпродукции, которые ранее не координировались с торгпредствами и РЭЦ.

"Если торгпредства передают, то что останется в функциях Минэка? Только центр поддержки экспорта внутри России, который есть практически во всех регионах страны, который функционально ведет свою деятельность. Насколько я знаю, они не были сильно закореллированы с торгпредствами. Центры поддержки экспорта являются либо точками присутствия РЭЦ в регионах, либо это ТПП", - пояснил он.