ОБЗОР: Число экономических преступлений в РФ выросло за два года - исследование

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Количество экономических преступлений в России к 2018 году выросло по сравнению с двумя годами ранее: 66% представителей бизнеса заявили, что их компания столкнулись с ними, тогда как ранее число составляло 48%, свидетельствуют результаты опроса международной консалтинговой компании PwC, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Результаты всемирного обзора экономических преступлений свидетельствуют о значительном росте числа респондентов, компании которых столкнулись с экономическими преступлениями и по всему миру - до 49% в 2018 году с 36% в 2016 году.

"Эта тревожная статистика заставляет задуматься над важными вопросами. Растет ли уровень экономической преступности или только наша информированность о ней? Как обстоят дела в компаниях, которые не сообщают о фактах экономических преступлений? Удалось ли им избежать этих проблем, или они просто не знают об их наличии", - отмечают авторы исследования, подготовленного в преддверии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Опрос в рамках исследования-2018 закончился в декабре 2017 года, он покрывает события 2016-2017 годов. Исследование 2016 года отражает ситуацию в 2014–2015 годах.

СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Как в России, так и во всем мире самым распространенным видом экономического преступления является незаконное присвоение активов. Их число, однако, снизилось в РФ до 53% в 2018 году с 72% в 2016 году. В мире, по данным опроса, уровень данного вида мошенничества снизился до 45% с 64%.

В этом году в опрос было включено два новых вида экономических преступлений: мошенничество, совершенное клиентами, (32% в РФ) и грубое нарушение деловой этики (23% в России). "Мы полагаем, что включение этих двух категорий частично объясняет снижение отмеченного уровня незаконного присвоения активов", - поясняют эксперты PwC.

На второе место вышли взяточничество и коррупция (41% по сравнению с 30% в 2016 году). В России количество респондентов, отметивших взяточничество и коррупцию, оказалось больше, чем в среднем по миру, отметили в PwC.

Третьим наиболее распространенным видом мошенничества в России является мошенничество в сфере закупок товаров и услуг, о котором сообщили 35% российских респондентов, уровень которого практически не изменился с 2016 года (33%).

На глобальном уровне 31% респондентов отметил, что их компании столкнулись с киберпреступлениями, которые стали вторым самым распространенным видом мошенничества после незаконного присвоения активов как в 2016, так и в 2018 году. Количество респондентов в России, указавших на киберпреступления, составило 24%, что меньше общемирового значения. По сравнению с 2016 годом ситуация в России практически не изменилась: два года назад этот вид мошенничества отметили 23% респондентов.

БОРЬБА С УГРОЗОЙ

В России 56% респондентов отметили, что их компании в последние два года увеличили расходы на противодействие мошенничеству и экономическим преступлениям, что больше, чем в среднем по миру (42%). Число респондентов в России, которые планируют увеличить свои расходы на такие цели в ближайшие два года, также превышает глобальный уровень (63% и 44% соответственно).

"Однако увеличение затрат не гарантирует снижения количества экономических преступлений. Необходимым условием эффективности мероприятий по выявлению и предупреждению экономических преступлений является консолидация усилий структурных подразделений компаний, а также выстраивание рациональных линий коммуникации внутри компании и с должностными лицами", - уверенны эксперты.

"Если корпоративные службы не в состоянии сотрудничать и координировать свои усилия в рамках оценки рисков мошенничества и обычной оценки рисков, они легко могут проглядеть угрозы мошенничества, несмотря на увеличение затрат на противодействие экономическим преступлениям", - заключают они.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.