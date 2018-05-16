Биржи АТР в основном снижаются на отказе КНДР от переговоров с Южной Кореей

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются после неожиданного отказа КНДР от проведения переговоров с Южной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2%, до 3185,62 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1839,09 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,11%, до 31104,46 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,31%, до 6116 пунктов. Японский Nikkei 225 опускался на 0,22%, до 22739,7 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,18%, до 2462,33 пункта.

Рынки отыгрывают новости об отмене переговоров на министерском уровне Сеула и Пхеньяна, которые были намечены на сегодня. На них стороны планировали обсудить реализацию договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе о воссоединении железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.

По мнению аналитиков JPMorgan, опрошенных агентством Рейтер, события в азиатском регионе могут иметь ощутимые последствия для глобальных рынков. Президент США Дональд Трамп больше не будет чувствовать необходимость удерживать Китай на своей стороне в качестве противовеса Северной Корее, что может вызвать новое обострение торгового конфликта, считают эксперты.

Ранее Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.

Внимание азиатских трейдеров также привлекла слабая статистика из Японии. ВВП страны в первом квартале 2018 года, по предварительной оценке, сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне прошлого квартала.