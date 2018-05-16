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Цена на золото оттолкнулась от минимума года


Commodities / Рынки

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Цена золота растет в среду утром после достижения минимума 2018 года накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.54 мск стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4 доллара, или на 0,31%, до 1294,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,25% - до 16,31 доллара за унцию.

Во вторник золото подешевело до минимальной за текущий год отметки в 1288,2 доллара на фоне роста курса американской валюты. Инвесторы позитивно оценили сигналы министерства торговли США о росте экономики страны на фоне статистики розничных продаж в апреле, а также общих потребительских расходов.

Несмотря на то, что объем розничных продаж в стране вырос ниже прогноза - на 0,3% к предыдущему месяцу, потребительские расходы увеличиваются более быстрыми темпами, чем ожидалось.

По данным ведомства, потребительские расходы, на которые приходится около 70% ВВП страны, выросли на 2,5% в годовом выражении в начале второго квартала. По итогам первого квартала показатель вырос лишь на 1,1%, что оказалось самым медленным ростом за последние пять лет.

Золото традиционно торгуется противоположно доллару, так как рост стоимости американской валюты делает покупку металла менее привлекательной для держателей других валют.

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