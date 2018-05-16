Доллар слабо снижается на неоднозначном геополитическом фоне

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в среду незначительно снижается, инвесторы надеются на улучшение отношений США и Китая и отыгрывают новости об отказе КНДР вести переговоры с Южной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1840 доллара за евро против 1,1839 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 110,28 иены за доллар со 110,32 иены на предыдущем закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался при этом на 0,03%, до 93,24 пункта.

Поддержку американской валюте продолжают оказывать события вокруг китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с компании.

По мнению опрошенных агентством Market Watch аналитиков, до полного урегулирования конфликта между США и Китаем далеко, однако рынки надеются на то, что Китай может снизить пошлины на некоторые сельскохозяйственные продукты из США в обмен на снятие запретов в отношении ZTE.

"Это снижение риска торговой войны США и Китая помогло повысить доходность казначейских облигация США", - сказал агентству аналитик Hantec Markets Ричард Перри (Richard Perry). По его словам, показатели доходности являются драйвером валют, поддерживая курс доллара. На данный момент доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается на 0,31 базисного пункта, до 3,071%, днем ранее показатель достигал 3,095% и вырос по итогам торгов вторника на 2,28 базисного пункта.

Вместе с тем валютные трейдеры обратили внимание на обострение напряженности на Корейском полуострове. КНДР в среду отказалась от участия в переговорах с Южной Кореей по итогам состоявшейся 27 апреля встречи в демилитаризованной зоне главы Северной Кореи Ким Чен Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Поводом для отказа послужило проведение в Южной Корее совместно с США военно-воздушных учений Max Thunder.