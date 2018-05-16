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События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 мая


Рынки

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPYЯпония - ВВП (г/г) (1кв2018)0,6% -0,6% (факт)
2:50 JPYЯпония - ВВП (кв/кв) (1кв2018)0,1% -0,2% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Индекс потребительских настроений Westpac (май)-0,6% -0,6% (факт)
4:30 AUDАвстралия - Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2018)0,5%0,5% (факт)
7:30 JPYЯпония - Объём промышленного производства (м/м) (март)1,2%1,4% (факт)
9:00 EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)0%0% (факт)
11:00 USDСША - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
12:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)0,10%0,10%
12:00 EURЕврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)0,70%0,70%
12:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)1%0,30%
12:00 EURЕврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)1,20%1,20%
12:40 EURГермания - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций0,51%
15:00 EURЕврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
15:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (апрель)1,379 млн1,35 млн
15:30 USDСША - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апрель)4,40%
15:30 USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
15:30 USDСША - Объём строительства новых домов (апрель)1,319 млн1,31 млн
15:30 USDСША - Объём строительства новых домов (м/м) (апрель)1,90%-1,10%
15:30 CADКанада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март)1,90%1,20%
15:30 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
16:15 USDСША - Объем промышленного производства (г/г)4,30%
16:15 USDСША - Объём промышленного производства (м/м) (апрель)0,50%0,50%
17:30 USDСША - Запасы сырой нефти-2,197 млн барр-1,467 млн барр
17:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)1,388 млн барр
17:30 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
19:00 CADКанада - Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
  RUBАЛРОСА - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
16:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY)  RUBАЛРОСА - телеконференция менеджмента
  RUBИнтер РАО - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
  RUBГазпром - СД (див-ды 2017)8,0397 - див-ды 20168,0397 - див-ды 2017 (прогноз)
  RUBГруппа Черкизово - СД (о дивидендной политике)
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