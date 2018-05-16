События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 мая

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:50 JPY Япония - ВВП (г/г) (1кв2018) 0,6% -0,6% (факт) 2:50 JPY Япония - ВВП (кв/кв) (1кв2018) 0,1% -0,2% (факт) 3:30 AUD Австралия - Индекс потребительских настроений Westpac (май) -0,6% -0,6% (факт) 4:30 AUD Австралия - Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2018) 0,5% 0,5% (факт) 7:30 JPY Япония - Объём промышленного производства (м/м) (март) 1,2% 1,4% (факт) 9:00 EUR Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0% 0% (факт) 11:00 USD США - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/ 12:00 EUR Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,10% 0,10% 12:00 EUR Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0,70% 0,70% 12:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 1% 0,30% 12:00 EUR Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,20% 1,20% 12:40 EUR Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,51% 15:00 EUR Еврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги 15:30 USD США - Число выданных разрешений на строительство (апрель) 1,379 млн 1,35 млн 15:30 USD США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апрель) 4,40% 15:30 USD США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) 15:30 USD США - Объём строительства новых домов (апрель) 1,319 млн 1,31 млн 15:30 USD США - Объём строительства новых домов (м/м) (апрель) 1,90% -1,10% 15:30 CAD Канада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март) 1,90% 1,20% 15:30 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере 16:15 USD США - Объем промышленного производства (г/г) 4,30% 16:15 USD США - Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 0,50% 0,50% 17:30 USD США - Запасы сырой нефти -2,197 млн барр -1,467 млн барр 17:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,388 млн барр 17:30 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета 19:00 CAD Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри

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