События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 мая

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония - ВВП (г/г) (1кв2018)
|0,6%
|-0,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - ВВП (кв/кв) (1кв2018)
|0,1%
|-0,2% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс потребительских настроений Westpac (май)
|-0,6%
|-0,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1кв2018)
|0,5%
|0,5% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония - Объём промышленного производства (м/м) (март)
|1,2%
|1,4% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0%
|0% (факт)
|11:00
|USD
|США - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,10%
|0,10%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|0,70%
|0,70%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|1%
|0,30%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,20%
|1,20%
|12:40
|EUR
|Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,51%
|15:00
|EUR
|Еврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
|15:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (апрель)
|1,379 млн
|1,35 млн
|15:30
|USD
|США - Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апрель)
|4,40%
|15:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|15:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (апрель)
|1,319 млн
|1,31 млн
|15:30
|USD
|США - Объём строительства новых домов (м/м) (апрель)
|1,90%
|-1,10%
|15:30
|CAD
|Канада - Объём продаж в производственном секторе (м/м) (март)
|1,90%
|1,20%
|15:30
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|16:15
|USD
|США - Объем промышленного производства (г/г)
|4,30%
|16:15
|USD
|США - Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|0,50%
|0,50%
|17:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-2,197 млн барр
|-1,467 млн барр
|17:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,388 млн барр
|17:30
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета
|19:00
|CAD
|Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|АЛРОСА - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|16:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY)
|RUB
|АЛРОСА - телеконференция менеджмента
|RUB
|Интер РАО - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Газпром - СД (див-ды 2017)
|8,0397 - див-ды 2016
|8,0397 - див-ды 2017 (прогноз)
|RUB
|Группа Черкизово - СД (о дивидендной политике)