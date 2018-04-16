Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Газпром нефти", "Роснефти" и Сбербанка

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", дешевеют лишь расписки "Газпром GAZP нефти", "Роснефти" ROSN и Сбербанка SBER, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.19 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,03% - до 6,3 доллара, "Лукойла" LKOH - росла на 1,44%, до 70,91 доллара, "Новатэка" NVTK - увеличивалась на 0,08%, до 130,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,75%, достигая 4,76 доллара, "Газпром нефти" - дешевели на 0,29%, до 26,08 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 0,22% - до 1,78 доллара, Сбербанка - уменьшалась на 0,15%, до 15,04 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,3% - до 21,42 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,66% - до 17,5 доллара, бумаги "Северстали" CHMF - на 1,18%, до 15,8 доллара, НЛМК - на 0,12%, до 25,6 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 4,11% - до 20,53 доллара, "Ленты" - на 1,53%, до 5,64 доллара, АФК "Система" AFKS - на 0,44%, до 3,45 доллара.