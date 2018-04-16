FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Газпром нефти", "Роснефти" и Сбербанка


Рынки / Акции

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", дешевеют лишь расписки "Газпром GAZP нефти", "Роснефти" ROSN и Сбербанка SBER, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.19 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,03% - до 6,3 доллара, "Лукойла" LKOH - росла на 1,44%, до 70,91 доллара, "Новатэка" NVTK - увеличивалась на 0,08%, до 130,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,75%, достигая 4,76 доллара, "Газпром нефти" - дешевели на 0,29%, до 26,08 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 0,22% - до 1,78 доллара, Сбербанка - уменьшалась на 0,15%, до 15,04 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,3% - до 21,42 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,66% - до 17,5 доллара, бумаги "Северстали" CHMF - на 1,18%, до 15,8 доллара, НЛМК - на 0,12%, до 25,6 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 4,11% - до 20,53 доллара, "Ленты" - на 1,53%, до 5,64 доллара, АФК "Система" AFKS - на 0,44%, до 3,45 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ