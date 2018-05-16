Биржи АТР закрылись преимущественно в минусе на статданных и политических новостях региона

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Японии и неожиданного отказа КНДР от проведения переговоров с Южной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,71%, до 3169,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1832,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,1%, до 31110,2 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,05%, до 2459,82 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 22717,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,15% и составил 6107 пунктов.

В среду азиатские инвесторы отыгрывали ряд макроэкономических данных региона. Так, ВВП Японии в первом квартале 2018 года в годовом исчислении сократился на 0,6%. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя всего на 0,2%. Снижение ВВП страны в годовом выражении произошло впервые с четвертого квартала 2015 года.

"Есть опасения относительно некоторых развивающихся экономик, но глобальная экономика в целом, скорее всего, будет продолжать восстановление еще некоторое время. ВВП Японии, скорее всего, вернется к положительному росту в апреле-июне", - считает старший экономист Norinchukin Такеси Минами, (Takeshi Minami), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.

Также участники торгов обратили внимание на то, что безработица в Южной Корее в апреле сократилась до 3,8% с 4% месяцем ранее.

Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы новости об отмене переговоров Южной Кореи и КНДР на министерском уровне, которые были намечены на среду. На них стороны планировали обсудить реализацию договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе о воссоединении железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.