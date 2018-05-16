Цена золота достигла нового минимума этого года, но золотые ETF в цене

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Цены на золото во вторник упали ниже отметки 1300 долларов за унцию, впервые с декабря, так как рост доллара и повышение доходности казначейских облигаций США побуждало трейдеров продавать этот драгоценный металл, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Но даже несмотря на падение котировок фьючерсов на золото к новому минимуму текущего года, инвесторы, покупающие паи биржевых фондов (ETF), ожидают роста золота. Так, в апреле активы ETF, обеспеченных золотом, выросли примерно на 3,1 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с февраля 2017 года, согласно данным Всемирного совета по золоту.

Такая противоречивая ситуация обращает внимание на два разнородных фактора, которые достаточно долго сохраняли цены на золото в диапазоне 1300-1350 долларов за тройскую унцию. То есть золото длительное время избегало резких ценовых колебаний, которые проявлялись, например, на рынках акций или нефти.

Покупатели паев ETF и другие участники рынка, ставящие на рост цен, обычно приобретают золото в качестве традиционного актива-убежища в периоды политической неопределенности. И действительно, в настоящее время сохраняются перспективы торговых войн, ситуация вокруг Северной Кореи неопределенна, а напряженность в Сирии и Иране также растет. Некоторые инвестиционные менеджеры также используют золото для хеджирования рисков ускорения инфляции после недавних данных по потребительским ценам.

Однако спекулятивный спрос на золото ослаб, поскольку перспективы повышения процентных ставок в США подтолкнули вверх доходность казначейских облигаций и доллар, заметил Максвелл Голд, инвестиционный директор ETF Securities.

"Инвесторы на рынке золота как бы разделились на два лагеря", – отметил Голд.

Котировки фьючерсов на золото во вторник упали после публикации данных, продемонстрировавших существенный рост розничных продаж в США в апреле. Эти данные содействовали росту доходности казначейских облигаций и дальнейшему укреплению доллара.

Всякий раз, когда золото росло в цене к верхней границе торгового диапазона, его рост ограничивался укреплением доллара и ожиданиями повышения процентных ставок. Укрепление валюты США делает золото более дорогостоящим для держателей других валют, тогда как более высокие процентные ставки обычно содействуют росту доходности казначейских бумаг, делая драгоценные металлы менее привлекательной инвестицией.

Поскольку американская экономика снова начинает восприниматься как одна из динамично растущих, индекс доллара WSJ достиг самой высокой отметки этого года, а его месячная динамика в апреле была лучшей с ноября 2016 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в конце апреля пробила уровень 3% впервые за четыре года, поскольку все больше инвесторов ожидают не двух, а трех повышений процентной ставки ФРС в оставшейся части этого года. Ранее центральный банк намекал на два повышения.