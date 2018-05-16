Нефть дешевеет на прогнозе МЭА о снижении темпов роста спроса на нее

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем продолжают снижение после публикации майского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), в котором были уменьшены краткосрочные ожидания темпов мирового спроса на это сырье, на цены также давят ожидания данных Минэнерго США о запасах нефти в этой стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,66%, до 77,91 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17%, до 71,17 доллара за баррель.

Инвесторы реагируют на данные МЭА, которое в своем майском докладе понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году - на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 1,4 миллиона. Кроме того, МЭА пересмотрело оценку спроса на нефть в 2017 году, понизив ее также на 0,1 миллиона баррелей в сутки - до 97,7 миллиона баррелей.

"Мы предупреждали об отрицательном влиянии высоких нефтяных цен на рост спроса на нее", - прокомментировал изданию The Wall Street Journal эту информацию аналитик компании Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob).

Теперь рынки ждут публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Настороженность трейдеров относительно предстоящей статистики связана с ростом числа буровых установок в США по итогам прошлой недели, поскольку этот показатель эксперты часто рассматривают как признак роста запасов.

Кроме того, свои данные о запасах в США во вторник уже опубликовал Американский институт нефти (API). И, по сообщению API, запасы нефти в стране увеличились на 4,854 миллиона баррелей при прогнозах снижения на 763 тысячи баррелей.