Рынок акций РФ по итогам дня вырос на фоне укрепления рубля

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию среды вырос по основным индексам, отыгрывая укрепление рубля против доллара.

Сохранение рынка нефти около максимумов за последние 3,5 года поддержало рынок акций.

По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,06% - до 2338,39 пункта, индекс РТС - на 0,93%, до 1189,77 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рост индекса РТС объясняется снижением доллара к рублю на 0,7%.

ПОДДЕРЖА ПРИШЛА ИЗВНЕ

Российский фондовый рынок в среду к закрытию повысился, отыграв вечернее коррекционное укрепление рубля против доллара. Позитивная динамика мировых фондовых площадок также поддерживала российские индексы на плаву в отсутствие новых сообщений на санкционные темы.

Стоимость нефти остается около максимумов за последние 3,5 года, хотя и немного скорректировалась вниз. Это также помогает российским активам держать ценовые уровни.

Наконец, международное рейтинговое агентство Moody's считает очень низкой вероятность того, что западные санкции в отношении России будут развиваться по сценарию Ирана. Это добавило оптимизма в динамику стоимости российских активов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах роста оказались акции "Магнита" MGNT(+2,5%) на новостях о назначении Ольги Наумовой на должность исполнительного директора компании. Наумова в конце апреля ушла с поста гендиректора "Пятерочки", который занимала с мая 2013 года.

Акции "Интер РАО" IRAO выросли на 2,4% на новостях о хорошей финансовой отчетности по МСФО в первом квартале. Снизились бумаги "Русала" (-2,5%) и En+ (-4,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские фондовые рынки к концу сессии среды оставались в небольшом плюсе, но в целом инвесторы готовы к любому исходу событий, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Пока что "быки" более сильны, но наличие поводов для коррекции заставит их зафиксировать прибыль, добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2280-2380 пунктов, а РТС – в коридоре 1175-1205 пунктов, полагает Иван Марчена из компании Forex Club.