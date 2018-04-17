ВЭБ нашел покупателя для украинской "дочки", Нацбанк Украины пока не одобрил сделку

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк нашел покупателя для своей украинской "дочки" - Проминвестбанка, но Нацбанк Украины пока не одобрил сделку, сообщил в интервью "России 24" глава ВЭБа Сергей Горьков.

"Да, не удалось, у нас было предложение. Мы обращались в Национальный Банк Украины, до сих пор не получили никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного. Конечно, у нас был план Б, мы действуем по другому плану, надеемся, что он сможет быть реализован", - сказал он.

В феврале Горьков говорил, что Внешэкономбанк рассчитывает до 1 мая закрыть сделку по продаже украинского Проминвестбанка. Он пояснил, что любые сделки по отчуждению и приобретению кредитных организаций должны быть согласованы с Нацбанком Украины.

В январе Антимонопольный комитет Украины сообщил, что проводит проверку в отношении украинского бизнесмена Максима Микитася, которая касается его планов купить 25% в Проминвестбанке у российского ВЭБа.

Комментируя это сообщение, Горьков отметил, что в данном случае ВЭБ не участвует в процессе.

Украина в марте сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков — украинских Сбербанка SBER и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Банк ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. В марте текущего года Украина продлила действие санкций уже против четырех "дочек" российских госбанков, так как Сбербанк продал VS Bank. Таким образом, под санкциями остаются украинский Сбербанк, Проминвестбанк, "ВТБ Банк" и "БМ Банк".