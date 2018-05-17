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Биржи США выросли на фоне статистики


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне позитивной внутренней статистики, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,25%, до 24768,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,63%, до 7398,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,41%, до 2722,46 пункта.

Количество новых домов в стране в апреле снизилось на 3,7% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,287 миллиона, тогда как ожидалось снижение только на 0,7%. При этом число разрешений на строительство в апреле сократилось на 1,8% - до 1,352 миллиона с пересмотренного мартовского показателя, ожидалось сокращение индикатора до 1,347 миллиона.

Промышленное производство в США в апреле в месячном выражении выросло на 0,7%, сообщил ранее в среду Федрезерв. Аналитики ожидали роста только на 0,5%. Загрузка промышленных мощностей в США в апреле составила 78%. При этом показатель остается на 1,8 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня.

Инвесторы также обратили внимание на отчет сети розничной торговли в США Macy’s, сообщившей о росте чистой прибыли в первом квартале в 1,7 раза, до 131 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,45 доллара против 0,26 доллара годом ранее.

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