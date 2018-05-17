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АКРА купило словацкое European Rating Agency и запустило международную рейтинговую шкалу


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) завершило сделку по приобретению словацкого рейтингового агентства European Rating Agency (ERA) и запустило международную рейтинговую шкалу, рассказала журналистам глава АКРА Екатерина Трофимова.

"Приобретение ЕRA позволит АКРА усилить международное присутствие и выйти на европейский рынок. АКРА планирует придать импульс развитию существующей франшизы ЕRA, направлению рейтингов региональных и муниципальных органов власти, а также расширить экспертизу по суверенным рейтингам и рейтингам наднациональных институтов развития", - отметила Трофимова.

"Можно сказать, что с приобретением ERA состоялся запуск международной рейтинговой шкалы для группы АКРА. Таким образом, АКРА будет в будущем заниматься национальной шкалой, а ERA – международной", - пояснила она.

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