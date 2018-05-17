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Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о контрсанкциях


Рынки

МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и стран, поддержавших антироссийские санкции.

Документ, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные действия в отношении России.

Правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры, которые, однако, не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ.

Законопроект был доработан с учетом предложений и замечаний профильных комитетов Госдумы, Совета Федерации, бизнес-объединений, научных кругов. В частности, уточнено, что контрсанкции могут применяться как в отношении недружественных стран и компаний из этих стран, так и в отношении должностных лиц и граждан из этих стран.

В рамках достигнутых ранее договоренностей на совете по законотворчеству при председателе Госдумы из документа исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень мер сокращен с 16 до 6. Запреты и ограничения могут быть введены в сфере международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, в сфере приватизации, в области госзакупок и закупок госкорпораций и других юрлиц.

В то же время законопроект разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. В случае применения недружественными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, в отношении российских товаров (работ, услуг) или введения изъятий из него, президенту РФ предоставляется право принять решение о применении Россией аналогичных мер.

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