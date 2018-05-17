ОБЗОР: АКРА в Европе ждет новая ERA

МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) завершило сделку по приобретению словацкого рейтингового агентства European Rating Agency (ERA) и запустило международную рейтинговую шкалу, рассказала журналистам глава АКРА Екатерина Трофимова.

"Приобретение ЕRA позволит АКРА усилить международное присутствие и выйти на европейский рынок. АКРА планирует придать импульс развитию существующей франшизы ЕRA, направлению рейтингов региональных и муниципальных органов власти, а также расширить экспертизу по суверенным рейтингам и рейтингам наднациональных институтов развития", - отметила Трофимова.

"Можно сказать, что с приобретением ERA состоялся запуск международной рейтинговой шкалы для группы АКРА. Таким образом, АКРА будет в будущем заниматься национальной шкалой, а ERA – международной", - пояснила она.

АКРА в ноябре 2017 года подписало меморандум о сотрудничестве с китайским рейтинговым агентством Golden Credit Rating International. Агентства планируют вести совместную аналитическую работу, развивать технологическое и информационное сотрудничество и способствовать взаимному признанию рейтингов китайскими и российскими инвесторами и регуляторами.

ОКНО В ЕВРОПУ

Соглашение о приобретении ЕRA было подписано 20 апреля Трофимовой и председателем совета директоров ЕRA Эмилем Губинаком. АКРА, которое стало единственным акционером ERA, намерено обеспечить непрерывность его деятельности в Центральной и Восточной Европе.

На встрече с журналистами Трофимова отметила, что сейчас АКРА находится "в плотном контакте с европейским регулятором ESMA (Европейской организацией по ценным бумагам и рынкам – ред.) и отвечает на все вопросы, которые касаются планов и инвестиций".

Трофимова пояснила, что помимо лицензирования в Европе рейтинговые агентства должны быть включены в официальный меппинг, или официальное соответствие между шкалами. "Без включения в этот официальный меппинг даже при наличии лицензии, рейтинги такого агентства не могут использоваться в регуляторных целях в ЕС", - отметила она.

"Что важно относительно ERA, оно имеет не только лицензию, но и включено в официальный меппинг. Использование в регуляторных целях в Европе не столь широко, как в РФ, но это важнейший репутационный актив, которым обладает агентство", - подчеркнула Трофимова.

Она рассказала, что группа также планирует провести работу, чтобы рейтинги агентства были включены в регуляторные требования в РФ в статусе международного рейтингового агентства без регистрации юрлица.

НОВАЯ ERA

ERA начало деятельность по присвоению рейтингов на словацком рынке в 2001 году. В июле 2012 года ERA вошло в реестр рейтинговых агентств ЕС, что позволило ему присваивать кредитные рейтинги для регуляторных целей. В настоящее время ERA присваивает рейтинги в основном компаниям, работающим на словацком рынке и в некоторых других странах ЕС. Доля ERA на европейском рынке рейтинговых услуг составляет менее 1%.

"Первичные инвестиции будут связаны с переездом офиса и апгрейдом IT. Большую часть персонала мы сохраняем, со стороны АКРА на временной основе в работу будет вовлечен один сотрудник, который возглавит аналитическую работу – глава группы региональных и суверенных рейтингов АКРА", - рассказала глава АКРА.

"В наших стратегических планах группы, как первоочередная задача – обеспечить непрерывность деятельности ERA и оптимизировать ее структуру, провести инвестиции, необходимые для дальнейшего развития не только в операционную структуру, но и в аналитическую инфраструктуру", - продолжила Трофимова.

Совет директоров агентства возглавит член совета директоров АКРА Томас Миссонг, который является президентом Европейской ассоциации кредитных рейтинговых агентств EACRA.