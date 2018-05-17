МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне оптимистичных политических новостей из Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,02%, до 7735,85 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 5580,87 пункта, немецкий DAX - на 0,01%, до 12996,46 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB поднимается на 0,18% - до 23776,78 пункта.

С оптимизмом рынки реагируют на новости о том, что итальянская партия "Лига" и "Движение 5 звезд", ведущие переговоры о создании коалиционного правительства, в среду вечером завершили работу над контрактом о совместной программе. По данным итальянских СМИ, сторонам удалось договориться, что единым кандидатом в премьеры станет фигура, не принадлежащая ни к одной из двух политических сил.

Кроме того, инвесторы ждут очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 17-18 мая. Предполагается, что стороны будут обсуждать сбалансирование двусторонних экономических отношений Китая и США, в том числе тарифные ограничения.

При этом сдерживает рост индексов неопределенность вокруг ожидаемой 12 июня встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, где должны обсуждаться вопросы денуклеаризации и отказа КНДР от ракетной программы. Во вторник агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. В то же время Трамп заявил в среду, что США не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита.

"Геополитика остается в центре внимания рынков. Инвесторы следят за продолжением переговоров между США и Китаем и отыгрывают неопределенность вокруг готовящейся встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына", - пишут аналитики Danske Bank в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.