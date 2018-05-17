МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Акции ФСК ЕЭС подорожали до максимума за год на информации о якобы готовящейся продаже принадлежащих компании акций "Интер РАО".

К 11.50 мск акции ФСК ЕЭС дорожали на 4,4%, а ранее в четверг они обновили максимум за год, поднявшись на 5,7% до 0,18925 рубля. Индекс Мосбиржи при этом растет на 0,2%.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что ФСК инициировала переговоры с "Интер РАО" о продаже своей доли в 18,57% в холдинге, компания решила выйти из актива на волне роста котировок "Интер РАО". Из капитала "Интер РАО" может выйти и "Русгидро" (ей принадлежит 4,92% акций), которая ведет переговоры о продаже пакета "Интер РАО Капитал", сообщали также источники издания.

Акции самой "Интер РАО" на Московской бирже к этому времени растут на 2,7%.