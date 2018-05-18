МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рубль днем слабо менялся против доллара и евро, стабилизируясь после колебаний предыдущих дней.

Сохранение рынка нефти в районе психологически значимой отметки 80 долларов за баррель поддерживает курс российской валюты, говорят трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 12.51 мск повышался на 8 копеек — до 62,27 рубля, курс евро — на 3 копейки и равнялся 73,33 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта днем слабо менялась к доллару и евро, консолидируясь после широких колебаний в предыдущие дни. Диапазон для курса доллара и евро на завершающейся неделе превысил 1,5 рубля. Перед выходными инвесторы в отсутствие сильных сигналов нащупывают равновесные уровни, отмечают трейдеры.

Стоимость нефти сохраняется в районе ключевого уровня 80 долларов за баррель сорта Brent, что поддерживает курс рубля.

По данным майского доклада МЭА, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте опустились на 1 миллион баррелей к уровню среднего пятилетнего значения — до 2,819 миллиарда баррелей. Этот показатель стал минимальным с марта 2015 года.

В итоге днем доллар и евро менялись к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена "черного золота" остается около уровня 4,95 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Приближение налогового периода сможет укрепить позиции рубля у нижней границы сформировавшегося "боковика" 61,5-62,5 против доллара, оценивает Евгений Кошелев из Росбанка.

В остальном, геополитическая риторика и обстановка на сырьевых рынках останутся определяющими, добавил он.

Ситуация, когда курс рубля формально практически не изменился вслед за рекордным ростом цен на нефть, не должна вводить в заблуждение, так как именно нефтяные котировки существенно ограничивали потери нацвалюты на фоне глобального укрепления доллара вслед за ростом доходности гособлигаций США, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Так, за последнюю неделю индекс доллара к основным валютам прибавил 1%. На развивающихся рынках доллар за этот же период продемонстрировал укрепление ко всем валютам без исключения в целом от 0,7% до 3,7%, и лишь рубль по состоянию на 11 утра сегодняшнего дня демонстрировал практически нулевую динамику в паре с американской валютой. В ближайшее время рубль может рассчитывать на определенную поддержку и от старта очередного налогового периода", — добавил он.