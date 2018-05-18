МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в пятницу не показывают единой динамики на фоне статданных по торговому балансу еврозоны и ситуации вокруг формирования правительства Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,15%, до 7776,25 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,14%, до 5629,99 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 13119,94 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB опускался на 1%, до 23587,5 пункта.

Игроки на европейских фондовых рынках оценивают обнародованные в пятницу статданные. По сообщению европейского статистического агентство Евростат, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте составил 26,9 миллиарда евро против 18,9 миллиарда евро в феврале. Аналитики ждали несколько большего роста — до 27,9 миллиарда евро.

Давление на индексы оказывает сохранение политической неопределенности в Италии. Как заявил в четверг федеральный секретарь партии "Лига" Маттео Салвини, ни он, ни лидер общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо, не возглавят новое правительство страны. При этом он отметил, что основа для правительства уже создана.

По итогам прошедшего 4 марта голосования в Италии, Д5З стало первой партией страны, заручившись поддержкой почти трети избирателей. Однако лучший результат показала коалиция, образованная партиями "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", которая набрала 37% голосов. Таким образом, ни одной из политических сил не удалось получить в парламенте большинство, достаточное для создания правительства. После безуспешных двухмесячных переговоров лидеры Д5З и "Лиги" решили сформировать коалиционный кабмин на базе двух этих политических сил.