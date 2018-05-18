С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая /ПРАЙМ/. В решении проблемы потери инвестиционного дохода гражданина при досрочной смене им пенсионного фонда речь должна идти об информировании всех застрахованных лиц, а не о преференциях для отдельной категории людей, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в законодательство в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании. Документ, внесенный членом Совета Федерации Николаем Журавлевым, разработан с целью внедрения "комфортного" для застрахованного лица механизма перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или в Пенсионный фонд России.

"Речь должна идти не об автоматическом прощении, а об информировании застрахованных лиц, и в концепции переходов мы это предлагаем", — прокомментировал Чистюхин идею освободить "молчунов" от потери инвестиционного дохода при досрочном переходе в НПФ. "История с переходами как "молчунов", так и всех иных застрахованных лиц связана с вопросом информирования, а не каких-то индульгенций", — подчеркнул он.

"Если информирование проведено надлежащим образом, соответственно, физическое лицо соглашается, что при таком переходе какая-то часть дохода будет изъята. Значит, это его выбор. Автоматически никому — ни "молчунам", ни кому иному — ничего сохранять нельзя. Надо спрашивать гражданина, согласен ли он на это, понимает ли он последствия. Если есть ярко выраженное, понятное согласие, значит, такова его воля", — пояснил Чистюхин.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) в апреле предложила с 1 января отменить отчисления части дохода от инвестирования пенсионных накоплений для лиц, впервые осуществляющих досрочный перевод средств из ПФР в НПФ. Письмо с соответствующей инициативой ассоциация направила в Госдуму, Минфин и Банк России. Идея требует изучения и обсуждения с ЦБ РФ и ВЭБом, заявлял РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ВЭБ не поддержал предложение АНПФ освободить "молчунов" от потери инвестдохода при досрочном переходе в НПФ, сообщили тогда же РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). Сейчас менять страховщика без потери дохода от инвестирования пенсионных накоплений можно один раз в пять лет. При досрочном же переходе в другой НПФ застрахованное лицо теряет доход от инвестиций.