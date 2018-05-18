МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингам международного производителя потребительских товаров Unilever до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

При этом Fitch также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне "А+". Краткосрочные РДЭ компании подтверждены на уровне "F1".

"Изменение прогноза до стабильного обусловлено возможностями улучшения показателей органического роста компании, укреплением операционной рентабельности и генерированием здорового свободного денежного потока (FCF), который мы прогнозируем в 2018-2021 годах", — сообщается в релизе.

Рейтинг на уровне "А+" говорит о том, что Unilever позиционируется как третья по величине в мире компания по производству продуктов питания и потребительских товаров с устойчивым бизнес-профилем.

Повышение рейтинга Unilever вероятно при устойчивом долгосрочном органическом росте. Негативные рейтинговые действия возможны в случае значительного замедления темпов роста на развивающихся рынках, заключает Fitch.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других. На 264 производственных объектах Unilever в сотне стран мира работают около 163 тысяч сотрудников. На российском рынке Unilever работает с 1992 года.