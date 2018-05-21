МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» увеличивалась на 0,47% — до 6,18 доллара, «Лукойла» — на 0,14%, до 70,78 доллара, «Новатэка» — росла на 0,7%, до 129,5 доллара. Бумаги «Газпрома» дешевели на 0,33%, до 4,63 доллара, «Газпром нефти» — дорожали на 0,29%, до 26,08 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ оставалась на уровне закрытия торгов пятницы в 1,77 доллара, Сбербанка — росла на 0,36%, до 14,7 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», дорожали на 1,6% — до 20,62 доллара.

Цена расписок «Норникеля» росла на 1,36% — до 17,38 доллара, «Северстали» — снижалась на 0,22%, до 15,9 доллара, НЛМК — опускалась на 1,09%, до 25,9 доллара.

Бумаги «Магнита» дорожали на 0,15% — до 20,22 доллара, «Ленты» — на 0,52%, до 5,75 доллара, АФК «Система» — дешевели на 0,62%, до 3,37 доллара.