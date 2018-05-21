МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику, поддерживая оптимизм на азиатских торговых площадках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.32 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,68%, до 7831,82 пункта, французский CAC 40 — на 0,66%, до 5651,62 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB опускается на 0,91% — до 23235,6 пункта. В Германии в понедельник торги не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам пятницы немецкий DAX снизился на 0,28%, до 13077,72 пункта.

С оптимизмом реагируют инвесторы на рост на биржах Азии в понедельник на фоне ослабления опасений за торговые отношения между США и Китаем после очередных переговоров между странами. По итогам прошедших в Вашингтоне 17 и 18 мая консультаций между торговыми делегациями США и Китая стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в страну.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за развитием политической ситуации в Италии. Ожидается, что в понедельник лидеры "Лиги" и Д5З Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо передадут президенту Серджо Маттарелле согласованную программу будущего кабинета и предложат кандидатуру премьер-министра.

Аналитики Danske Bank в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости, отмечают, что у рынков спокойное начало недели. По их мнению, в центре внимания рынков будут политические события в Италии, где имя кандидата на должность премьер-министра может быть названо уже в понедельник.

Участники торгов также отыгрывают корпоративные новости региона. Так, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 31 марта) увеличил прибыль после уплаты налогов в годовом выражении на 10%, до 1,45 миллиарда евро, однако компания ожидает, что по итогам текущего финансового года прибыль опустится до 1,25-1,35 миллиарда евро в связи с удорожанием топлива и дальнейшим снижением средней цены билета. Акции компании на Лондонской бирже дорожают на 1,5%.