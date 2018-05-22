МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
11:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
11:15 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена

 

 

 

 
11:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса

 

 

 

 
11:15 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге

 

 

 

 
12:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май) 4 2
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март) -0,8% 0,9%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,854 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 2% 2,5%
16:00 RUB Уровень безработицы (апрель) 5% 5%

 

 

 RUB МХП /Мироновский хлебопродукт/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB КАМАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2017) 0,42 — див-д 2016

 

 

 

 

 RUB Астраханская энергосбытовая компания /Астраханэнергсбыт/ — ГОСА (реестр закрыт 25.04.2018) 0 — див-д 2016 0,015104 (рекоменд. СД) — див-д 2017

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2018, реестр для выплаты — 08.06.2018) 816 (1П2016) + 1300 (фин) — див-д 2016 762,68 (1П2017) + 890,45 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2017

 

 

 RUB Южный Кузбасс — закрытие реестра акционеров к ГОСА (15.06.2018) 0 — див-д 2016

 

 

 

 

 