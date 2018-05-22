МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|11:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|11:15
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
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|11:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
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|11:15
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге
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|12:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции
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|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май)
|4
|2
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март)
|-0,8%
|0,9%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,854 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|2%
|2,5%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (апрель)
|5%
|5%
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|RUB
|МХП /Мироновский хлебопродукт/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
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|RUB
|КАМАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2017)
|0,42 — див-д 2016
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|RUB
|Астраханская энергосбытовая компания /Астраханэнергсбыт/ — ГОСА (реестр закрыт 25.04.2018)
|0 — див-д 2016
|0,015104 (рекоменд. СД) — див-д 2017
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2018, реестр для выплаты — 08.06.2018)
|816 (1П2016) + 1300 (фин) — див-д 2016
|762,68 (1П2017) + 890,45 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2017
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|RUB
|Южный Кузбасс — закрытие реестра акционеров к ГОСА (15.06.2018)
|0 — див-д 2016
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