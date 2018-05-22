МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника разнонаправленно на фоне сохраняющегося скептицизма относительно ранее достигнутых договоренностей США и КНР в области торговли, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 3214,35 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,38%, до 1855,16 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,18%, до 22960,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 6041,9 пункта.

Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с праздниками. По итогам торгов понедельника гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 31234,35 пункта, корейский KOSPI — на 0,2%, до 2465,57 пункта.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и КНР. На выходных глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. В понедельник в интервью телеканалу CNBC он также сообщил, что предварительное соглашение США-КНР изменит структуру торговли между двумя странами. Мнучин добавил, что США могут увеличить экспорт энергоносителей в Китай в рамках соглашения.

Однако сделанные заявления не смогли полностью избавить рынки от неопределенности. Аналитики, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отмечают, что в соглашении не хватает договоренностей по вопросам интеллектуальной собственности и некоторым другим сферам.

"Это только первые дни торгового перемирия. И хоть это действительно "прекращение огня", но это еще не "мирный договор". Детали реализации достигнутых договоренностей до сих пор не ясны. Азиатские инвесторы по-прежнему проявляют особую осторожность", — приводит агентство мнение аналитиков Bank of Singapore Investment.