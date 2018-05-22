МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (входит в группу "Московская биржа") в среду, 23 мая, запустит торги поставочными форвардными и своповыми контрактами на сою, предусматривающими расчеты по сделкам от трех дней, сообщается в пресс-релизе биржи.

"Московская биржа с 2015 года развивает товарный рынок по торговле сельхозпродукцией. На сегодня проводятся торги зерновыми (пшеницей, кукурузой, ячменем) и сахаром. Начало торгов соей — это первый шаг в запуске биржевой торговли масличными культурами, который позволит внутрироссийскому рынку масличных стать более прозрачным и менее волатильным", — отметил руководитель товарного рынка Московской биржи Сергей Киселев.

"Помимо этого, участники биржевых торгов получат возможность краткосрочного кредитования под залог товарных остатков по межбанковским ставкам в режиме онлайн", — добавил он. Также, как сообщает биржа, на начальном этапе биржевые торги будут проходить с базисом поставки ООО "Бурейское ХПП", который является первым аккредитованным базисом на всем Дальнем Востоке. В дальнейшем планируется расширение географии торгов за счет подключения аккредитованных базисов поставки других регионов.

При этом участникам торгов предлагаются три вида классификации сои по признаку содержания протеина (белка) при фактической влажности, отмечается в пресс-релизе. При определении этих параметров были проведены подробные консультации с экспертами сообщества, Масложировым союзом России и крупными операторами рынка, указывается там же.

Инициаторами запуска торгов соей выступили Масложировой союз России и участники рынка агропродукции Амурской области Дальневосточного округа, который производит более 50% от общего объема производства всей российской сои.

"Масличные имеют стабильно высокий спрос и консолидированных платежеспособных потребителей, следовательно, могут стать локомотивом развития биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией в России. Уверен, что … в ближайшем будущем помимо соевых бобов в состав базисных активов войдут подсолнечник и рапс", — приводятся слова исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева.