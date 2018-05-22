МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс доллара опустился ниже 61 руб впервые с 20 апреля, следует из данных торгов.

Рубль во вторник уверенно укрепляется против основных резервных валют на фоне дорогой нефти, доллар уже стоит 61 рубль, евро — дешевле 72 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 58 копеек — до 61,03 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 71,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар опускался до 60,94 рубля – минимума с 19 апреля, евро – до 71,825 рубля – минимума с 9 апреля.

Стоимость нефти закрепляется выше психологически значимого уровня 80 долларов за баррель, прибавляя 1,5%, до 80,36 доллара.