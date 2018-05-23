МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,05% — до 93,66 пункта. Курс доллара к иене опускался до 110,5 иены за доллар со 110,9 иены на предыдущем закрытии, курс евро к доллару снижался до 1,1765 доллара за евро с 1,178 доллара на предыдущих торгах.

Позднее в среду ФРС опубликует протокол своего майского заседания, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Теперь трейдеры ждут подсказок относительно дальнейших планов Федрезерва по монетарной политике. Следующая встреча регулятора состоится 12-13 июня.

"Мы надеемся получить некоторую ясность по прогнозу по инфляции от Федрезерва", — приводит агентство Рейтер комментарий главы по рыночной стратегии UOB Хена Кунь Хау (Heng Koon How).