МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в среду демонстрируют негативную динамику на фоне опасений за перспективы торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,67%, до 7824,93 пункта, французский CAC 40 — снижался на 1,29%, до 5568,91 пункта, немецкий DAX — на 1,43%, до 12981,11 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов в среду оказались заявления президента США Дональда Трампа о переговорах по торговле с Китаем. Он выразил недовольство ходом переговоров и добавил, что обдумывает возможность штрафа в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE в размере до 1,3 миллиарда долларов.

Кроме того, участники торгов отыгрывают внутренние макроэкономические данные. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до минимума за последние полтора года в 54,1 пункта с 55,1 пункта в апреле. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя до 55 пунктов.

Бюро национальной статистики Великобритании сообщило в свою очередь о том, что годовая инфляция в апреле замедлилась до 2,4% с 2,5% в марте, хотя аналитики ждали ее сохранения на отметке предыдущего месяца.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают новости вокруг британского банковского гиганта Barclays, который, по данным Financial Times, рассматривает возможность слияния со своими конкурентами, в том числе со Standard Chartered. В то же время источники агентства Рейтер опровергли данные сообщения, а официальных заявлений от банка пока не поступало. Акции Barclays дешевеют на Лондонской фондовой бирже на 0,2%.