ЛОНДОН, 23 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Итальянские государственные долговые бумаги продолжают обновлять исторические минимумы на фоне политической напряженности в стране, связанной с формированием нового правительства. По мнению ведущего экономиста ING по еврозоне Питера Ванден Хоута, такая ситуация вкупе с возможным сворачиванием программы количественного смягчения (QE) может привести к очередному долговому кризису в Европе и стать началом выхода Италии из еврозоны (Italexit).

На этой неделе доходность 10-летних облигаций Италии выросла до трехлетнего максимума, а стоимость бумаг падает самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Причиной послужило затянувшееся формирование коалиционного правительства двумя лидирующими партиями Италии "Движение 5 звезд" и "Лига". От чрезмерного падения итальянских бумаг и европейского долгового рынка спасает действующая программа количественного смягчения ЕЦБ, отмечают аналитики.

Хотя заключенное двумя партиями соглашение не содержит пункта о выходе Италии из еврозоны, такая опасность существует, полагает Ванден Хоут. "Мы имеем дело с двумя популистскими партиями, которые не очень любят евро и по крайней мере попытаются продвинуть некоторые из своих предложений, которые могут привести к столкновению с ЕК и Германией. Это печально, поскольку текущие события в Италии уже снизили аппетит в Германии к реформам, которые могли бы усилить Еврозону", — сказал он РИА Новости.

При этом сложившаяся структура власти в Италии может быть преимуществом, поскольку "будет смягчать некоторые более смелые политические предложения нового правительства". Важна также роль президента, который может отказаться подписывать законы, если они противоречат конституции или европейским договорам, отметил эксперт.

Однако очередные сложности могут появиться в сентябре, когда новое правительство Италии представит бюджет на 2019 год. Существует риск, что правительство будет выпускать долговые бумаги, так называемые Mini-BOTs, с помощью которых оно намерено погашать госдолг (второй по величине в еврозоне) и выплачивать налоги.

"Если не будут соблюдены правила ЕС, то мы можем увидеть, что рынок облигаций станет еще более нервным. Если реализуется план с Mini-BOTs, то рынки сразу начнут рассматривать его как параллельную валюту, и это будет первый шаг к Italexit", — полагает собеседник агентства.